Более тысячи челябинцев поставили назальную вакцину от коронавируса

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Угасающую ковидную повестку в Челябинске взбодрила новость о назальной вакцине с применением атомайзеров. Более тысячи человек получили препарат через нос в рамках тестирования и без каких-либо осложнений. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», вирус впоследствии подхватили лишь 2,5% от привившихся.

— На днях местные чиновники здравоохранения сетовали, что челябинцы потеряли интерес к вакцинации из-за падения показателей заболеваемости, но теперь он может и восстановиться, рассуждают авторы паблика. — За два года пандемии все порядком подустали от уколов и прочих скучных медицинских процедур, а в назальной версии, судя по отзывам, привлекают не меньшая эффективность и простота — вдыхают препарат с помощью распылителей, но называют их на современный лад атомайзерами, что ассоциируется с удовольствиями вроде вейпа или парфюмерии.