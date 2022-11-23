ЦКС готов списать должникам за вывоз мусора 400 млн рублей

Погаси долги – и не плати пени! Центр коммунального сервиса предлагает южноуральцам сэкономить на уплате долгов за вывоз мусора. С 1 по 31 декабря региональный оператор по обращению с ТКО объявляет новогоднюю акцию. В этот период южноуральцы* имеют возможность погасить всю задолженность по счетам за услугу по обращению с ТКО без оплаты начисленных пеней.

Сумма начисленных финансовых санкций (пеней) за несвоевременную оплату услуги превышает 400 млн рублей.

Отметим, что вовремя оплаченные квитанции являются пассивным вкладом жителей в экологическое благополучие городов и районов Южного Урала. Собранные средства позволяют оказывать услугу по вывозу мусора, а также идут на развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО (обновляется парк мусоровозов, внедряется раздельный сбор отходов, функционируют объекты обработки и размещения отходов).

Напомним, оплатить услугу по обращению с ТКО можно в любом пункте приема платежей, в кредитных организациях, на почте по реквизитам, указанным в квитанции.

Провести оплату без комиссии собственники жилья могут через официальный сайт ЦКС www.cks174.ru. Для чего необходимо войти в специальный раздел «Оплата без комиссии для физических лиц» и следовать подсказкам на экране. Также сделать это без комиссии можно через офисы, терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк России» и через личный кабинет ЕРЦ «Уралэнергосбыт».

Также оплатить услугу по обращению с ТКО можно любым привычным способом: через отделения «Почты России», через систему «Город» или на портале «Госуслуги».

*Условия акции не распространяются на должников, которым начислены пени в рамках судебных решений и взыскиваются в порядке исполнительного производства. Кроме того, частичная оплата коммунальных счетов также не будет являться основанием для списания начисленной пени. Урегулировать долговой вопрос можно лишь при погашении полной суммы задолженности.