В Магнитогорске может появиться «зелёный пояс»

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Спустя пару месяцев от начала создания «зелёного пояса» вокруг Челябинска магнитогорцы надумали, что им нужен точно такой же, пишет телеграм-канал о жизни региона «Челябушка». У них вопрос ещё только вынесен на депутатские слушания, а в южноуральской столице уже высажены первые тысячи деревьев.

По образу проекта «большого брата» на выделенной территории (северо-западная граница) нельзя будет вырубать лес, добывать полезные ископаемые и строить капитальные объекты.

— Желание обзавестись природным каркасом вполне объяснимо: Магнитогорск тоже промышленный центр и нуждается в защите от неблагоприятных явлений, улучшении экологии. Впрочем, точно таким же «пояс» там сделать не удастся в любом случае, — добавляют авторы паблика. — В отличие от челябинского площадь магнитогорского не слишком велика (31 тысяча утверждённых га против 1 тысячи га по предварительной схеме), поэтому в кулуарах его именуют скромно — «зелёным щитом».