В Златоусте планируют возродить гоночную трассу

Фото: t.me/maxim_pekarsky.

Мэр Златоуста Максим Пекарский анонсировал возрождение гоночной трассы на Уреньге с прицелом на развитие автоспорта и состязания национального уровня. Да, объект простаивает, пишут в паблике «Челябушка», но состояние дороги удовлетворительное и логистика удобная, так что нужен лишь попутный ветер и финансовые вливания, об источнике которых Пекарский, впрочем, не упомянул.

— Чаще власти такие точки притяжения концентрируют в Челябинске и Магнитогорске. К примеру, на днях презентовали эскизы очередной спортплощадки в южноуральской столице — универсальной арены. Периферии завидные проекты достаются реже, а тут, как видно, и о ней не забывают. Ввиду того, что горные склоны у нас используются в основном зимой под лыжи, в истории с гоночной трассой есть шанс продать её в качестве нового турпродукта для летнего экстрима, рассуждают авторы канала. — К тому же, Златоусту пора бы подрихтовать свой имидж чем-нибудь доведённым до логического конца без скандалов после уголовных проблем с постройкой биатлонного центра.