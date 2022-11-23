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НовостиОбщество23 ноября 2022 8:55

На форуме по строительству и продаже недвижимости обсудят маркетинг и IT

Рассказываем, какую программу подготовят спикеры
Источник:kp.ru

Стоит ли застройщику разрабатывать собственное приложение для покупки недвижимости (аналог «ДомКлик») и во сколько такое приложение может обойтись? Как менялся путь клиента за этот год и каким он стал? На эти и другие вопросы ответят спикеры форума «Строительство и продажи недвижимости» в блоке «Маркетинг, коммуникации и IT».

Сергей Белоклоков представит кейсы челябинского разработчика Napoleon IT. Маркетинг будущего – инструментарий, который позволяет прогнозировать продажи, учитывая не только экономические и социальные факторы, но и такие, казалось бы, незначительные, как погода. Об этом расскажет Надежда Соломенцева – руководитель челябинского офиса коммуникационной группы Deltaplan, работающей с застройщиками по всей стране.

Будут и вполне практичные решения, применимые бизнесом здесь и сейчас, такие как простой soft для финансового планирования или старый добрый диджитал-маркетинг, направленный на лидогенерацию.

Изучайте подробную программу и регистрируйтесь.