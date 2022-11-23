Цены отличаются в зависимости от того, если ли у вас инвентарь и нужен ли ски-пасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В следующую субботу, 3 декабря, начнет курсировать поезд «Снегирь». Как и прежде, будет работать мультимодальный маршруту Челябинск — Миасс — ГЛК «Солнечная долина». Как сообщает официальный туристический портал Челябинской области, продажа билетов открыта.

Из Челябинска поезд будет отправляться в 8:35. Прибытие в Миасс — в 09:50. Отправление автобуса — в 10:10, прибытие на курорт — в 10:35.

Обратно автобус из «Солнечной долины» отправится в 16:20, поезд из Миасса стартует в 17:18.

Билеты можно купить в кассе пригородного вокзала Челябинск. Есть три тарифа:

«Поезд + автобус + ски-пасс на 5 часов»: для взрослого — 1 800 рублей, для школьников и студентов — 1 550 рублей, детский (до 7 лет) — 800 рублей.

«Поезд + автобус + ски-пасс на 5 часов + прокат на 4,5 часа»: для взрослого — 2 200 рублей, для школьников и студентов — 2 000 рублей.

«Поезд + автобус + карта гостя» (если вы не планируете кататься или у вас есть не только инвентарь, но и абонемент): для взрослого — 950 рублей, для школьников и студентов — 650 рублей, детский (до 7 дет) — 300 рублей.

ТЕМ ВРЕМНЕМ

Из Челябинска стало проще добираться на горнолыжный комплекс «Егоза». До Кыштыма можно доехать на поезде «Орлан», правда ехать от вокзала придется на такси или общественном транспорте. Взрослый билет «туда-обратно» стоит 524 рубля. «Орлан» прибывает в 08:11, а отправляется в 20:41. Итого, у туристов есть более 12 часов.

А электричку «Ласточка» Челябинск-Магнитогорск планируется продлить до станции Новоабзаково, откуда туристы смогут добраться до горнолыжного курорта «Абзаково».

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