Челябинцам рекомендуют не покупать шампанское на Новый год заранее. И вот почему

За год цены на шампанское выросли на 20% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Финансист Виталий Калугин посоветовал челябинцам не закупаться шампанским к Новому году заранее. Об этом сообщает «ФедералПресс». Он объясняет свои рекомендации тем, что в стране нет никакого дефицита, а магазины сейчас повысят цены для тех, кто слишком торопится купить все к новогоднему столу.

По словам Калугина, в 20-х числах декабря цены на шампанское и вовсе могут упасть. Ведь тогда в магазины привезут новые партии. При этом, если сравнивать с прошлым годом, цены на напитки подросли примерно на 20%. Например, Asti Martini сейчас стоит больше 1 000 рублей, хотя год назад его можно было купить за 700 с копейками. Отечественные марки тоже не отстают и повышают цены: бутылочка «Абрау-Дюрсо» или «Шато Тамань» обойдется в 550 рублей.

Повышение возникло, в первую очередь, из-за трудностей с логистикой. Но экономист считает, что российские марки с каждым годом делают все более качественную продукцию, поэтому легко могут заменить импортных товарищей. Хотя в магазине на видных местах чаще всего стоят именно привозные напитки, и виной тому политика продавцов.

— Маржа с бутылки за 1000 рублей выше, чем с бутылки за 500 рублей. Да и условия по оплате более щадящие. Наши производители пока заметно отстают от крупных оптовиков в этом плане, — считает Калугин.

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