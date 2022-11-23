После публикации КП-Челябинск прокуратура начала проверку в детском саду, где девочку ошпарили чаем

Девочка попала в ожоговый центр. Фото: предоставлено КП

После публикации КП-Челябинск прокуратура заинтересовалась инцидентом, который случился в детском саду № 79. Сегодня утром мы писали о том, как 4-летняя девочка получила там ожоги первой и второй степени — ее во время подготовки к завтраку облили горячим чаем.

— По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, девочку облили в детском саду 17 ноября. Как рассказала мама пострадавшей, вместе с дочерью сейчас они находятся в ожоговом центре. В Комитете по делам образования также заявили, что в садике проведут проверку.

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