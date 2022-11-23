В Челябинске все полномочия по озеленению собираются отдать муниципальному предприятию

Все работы по озеленению в Челябинске будет выполнять новая муниципальная структура Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

В Челябинске планируют создать новое муниципальное бюджетное учреждение, которое будет отвечать за озеленение и освещение города. Об этом объявила мэр Наталья Котова. Сейчас деревья по контрактам с администрацией высаживают различные организации.

— Мы сталкиваемся с тем, что у нас иногда побеждают те подрядчики, которые падают в цене и потом возникают проблемы с поставкой посадочного материала и уходом, — посетовала Наталья Котова прямом эфире ЦУР Челябинской области. Она уточнила, что новое МБУ планируют создать в январе-феврале 2023 года. Пока что для его организации подыскивают ресурсы.

— Необходимы помещения, нужна техника, люди, заработная плата для них. Вот это все сейчас находится в экономической проработке, — пояснила глава города.

По словам Натальи Котовой, в Челябинске собираются открыть собственный питомник, чтобы выращивать в нем саженцы деревьев и цветов, которые потом можно будет пересадить на улицы и в скверы.

Предполагаемое «озеленительное» МБУ называют аналогом «Горзеленстроя». В этом МУПе когда-то работали профессиональные дендрологи, следившие за состоянием зеленых насаждений. После закрытия муниципального предприятия создали ООО «Челябгорзеленстрой». Компания получала контракты на озеленение, но бесславно прекратила работу. Администрация Челябинска заявляла, что у фирмы 51 млн рублей долга. Бывшего директора «Челябгорзеленстроя» осудили за мошенничество: суд подтвердил, что он присвоил 49,9 млн бюджетных рублей.

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