Волонтеры и инвалиды из Челябинска собрали на Донбасс специальные ножи и наборы для помощи при ранении

Волонтеры собрали перевязочные пакеты. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Челябинцы продолжают активно отправлять гуманитарную помощь мобилизованным. Волонтеры «Союза добровольцев России в Челябинске» и общества инвалидов Металлургического района вместо носков и еды решили помочь медикаментами.

− Передали 10 тысяч индивидуальных пакетов мобилизованным в палаточный лагерь в Чебаркуле. Там бинты и марля. При ранениях этот пакет надо открыть, приложить и остановить кровотечение. Это первая помощь, которая оказывается при ранениях, − рассказал КП-Челябинск депутат гордумы Владимир Корнев.

Такие же пакеты передали курсантам выпускных курсов ЧВВАКУША и спецназу. А скоро отправят и на территории ДНР и ЛНР. Всего подготовили и передали около 20 тысяч пакетов.

А для обычных людей в ДНР и ЛНР отправят специализированные ножи. Они созданы для маломобильных групп населения. Пенсионеры со слабыми руками, люди с одной рукой или без пальцев при помощи такого ножа смогут лучше справляться с бытовыми задачами.

Также акцию поддержали Яна Лантратова, сотрудники 308 прокуратуры и 308 военного следственного отдела Следственного комитета России.

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