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НовостиЗдоровье23 ноября 2022 11:32

Результат через 15 минут: в Челябинске детские врачи научились расслаблять мышцы и снимать боли при помощи специального костюма

В Челябинске детские врачи освоили новую технологию для влияния на мышечный тонус
Дарья МАРКОВА
Костюм нужно носить на протяжении месяца не меньше часа в день.

Костюм нужно носить на протяжении месяца не меньше часа в день.

Фото: Дарья МАРКОВА

Врачи Челябинской областной детской клинической больницы освоили новую технологию – костюм «Реформа». Средство реабилитации будет влиять на мышечный тонус малышей.

− Это высокоимпульсная, высокочастотная терапия, когда подается импульс на определенное место соединения мышц к сухожилиям для того, чтобы регулировать тонус. Результат видно уже через 15 минут − пациенту намного легче двигаться, облегчаются и снимаются боли, − рассказала научный руководитель Центра медицинской технологии и реабилитации Санкт-Петербурга Анна Литус.

Костюм настраивается под каждого пациента индивидуально. Ребенку нужно носить его, как минимум, час в день в течение месяца. Правильный мышечный тонус со временем запоминается и закрепляется в мозге как норма.

Используя этот костюм дети начинают лучше учиться, почерк становится аккуратнее. Можно даже исправить косоглазие!

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