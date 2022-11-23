На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона.

Напомним, два популярных горнолыжных курорта «Заявьялиха» и «Солнечная долина» объединились. В предстоящем горнолыжном сезоне на курортах будет действовать единый ски-пасс, который позволит кататься как на «Солнечной долине», так и на «Завьялихе». Таким образом, гости курортов смогут прокатиться по 25 км трасс.

Также для удобства гостей сформировано единое пакетное предложение – горнолыжный тур с проживанием на «Солнечной долине» и трансфером до курорта «Завьялиха». Тур включает: проживание в новом апарт-отеле Business Residence со спа-центром, где есть детская аквазона, завтраки в ресторане, ски-пасс на 30 подъемов, действующий на двух курортах.

Трансфер между курортами по расписанию каждый четверг и субботу:

- отправление ГЛК «Солнечная долина» в 10:00, прибытие на ГЛК «Завьялиха» в 12:00,

- отправление от ГЛК «Завьялиха» в 16:00, прибытие на ГЛК «Солнечная долина» в 18:00.

Подробная информация о туре на сайте dolina.su.

Чем еще заняться на горнолыжных курортах?

Гарантированный заряд положительных эмоций подарит посещение хаски-парка, общение с дружелюбными хаски или самоедами, а катание на собачьих упряжках никого не оставит равнодушным и оставит приятные воспоминания о выходных.

Романтики в ваш снежный уикенд добавит посещение катка и прогулка на беговых лыжах. Если вам не хватает адреналина – устройте гонки на картинге.

Замерзли? Согревайтесь в спа-центре и термальном комплексе курорта.

Sunny Spa&Wellness - новый спа-центр курорта. Спа-центр могут посещать родители с детьми от 0 лет – в комплексе есть детская аквазона, также здесь проводят групповые программы парения.

Мечтаете об атмосферных фото в бассейне на фоне снега? Тогда вам в термальный комплекс «Чайный дом». Здесь проводятся авторские программы парений. «Фишка» комплекса» - программа парения в настоящей монгольской юрте, авторские чаи и уличный бассейн с подогревом.

Помимо введения единого ски-пасса на курорте «Завьялиха» развивают детские направления: «Урок здоровья: горные лыжи и сноуборд». В субботу первые школьники приедут заниматься по программе.

Также на курорте «Завьялиха» будут реализованы льготные программы катания для студентов «Каталица» и «Солидол».

Инфраструктуру «Завьялихи» в новом сезоне также дополнят новая учебная трасса, протяженностью 140 метров, тюбинговый комплекс, прокат оборудования, сервисный центр, мангальные зоны, школа инструкторов Alpine school, инструкторы который сертифицированы по международной системе аттестастации. Школа хорошо зарекомендовала себя на курорте «Солнечная долина» и теперь готова принять начинающих горнолыжников на «Завьялихе».

В субботу, 26 ноября, на курорте состоится праздничное открытие. Будет работать ди-джей, ведущий проведет розыгрыш призов и подарков. Будут работать трассы протяженностью 2500 метров, 2400 метров и учебная трасса.

Следите за новостями горнолыжного курорта «Завьялиха» на сайте zavyaliha.su.