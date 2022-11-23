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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 12:06

Экс-сотрудника колонии в Челябинской области будут судить за взятки

По версии следствия, он предоставлял заключенным телефоны
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Экс-сотруднику колонии вменяют мелкое взяточничество

Экс-сотруднику колонии вменяют мелкое взяточничество

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №6 города Копейска. Мужчина обвиняется в мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.) Об этом рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Обвиняемый работал сотрудником дежурной части отдела безопасности. По версии следствия, в начале года он получил взятки на сумму более 50 тысяч рублей. В обмен на деньги мужчина предоставил мобильные телефоны для 12 заключенных.

Преступления выявили сотрудники подразделения собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области. Следствием собрана все необходимая доказательная база, в связи с чем уголовное дело обвиняемого передано для рассмотрения в суд.

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