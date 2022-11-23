Онкобольные смогут лечиться в родном городе: в Челябинской области создадут новые центры онкологической помощи

В центрах можно будет даже пройти курс химиотерапии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Челябинской области откроют семь Центров амбулаторной онкологической помощи. Онкобольные смогут лечиться дома, а на терапию приходить в специальных центрах.

− Программа рассчитана до 2024 года. Но мы планируем, что уже в конце следующего года последние четыре центра амбулаторной онкологической помощи заработают в Аше, Кыштыме, Троицке и Металлургическом районе Челябинска, − рассказал главный внештатный онколог Челябинской области Дмитрий Ростовцев.

Всего в регионе будут работать 16 таких центров. В них пациенты смогут пройти полную диагностику и даже получить диагноз, если врачи обнаружат злокачественную опухоль. Результаты исследования будут готовы через две недели. Потом пациента направят в онкодиспансер, где врачи назначат лечение.

В амбулаторных центрах онкобольные могут даже пройти химиотерапию. При помощи этого врачи надеются сделать медицинскую помощь доступнее для жителей области.

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