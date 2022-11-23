Осужденному за взятку экс-мэру Челябинска отказали в освобождении из колонии-поселения

Евгений Тефтелев будет и дальше отбывать наказание в колонии-поселении Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кыштымский районный суд в среду, 23 ноября, рассмотрел ходатайство бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева, осужденного за взятку в особо крупном размере. Он просил заменить неотбытый срок заключения в колонии-поселении на более мягкое наказание, не связанное с принудительными работами. Но судья экс-чиновнику в этом отказал. Информацию корреспонденту КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе суда.

Изначально Тефтелев должен был отбывать наказание в колонии строгого режима. Однако после оглашения приговора он какое-то время оставался в СИЗО. Вскоре экс-чиновник через адвоката добился на перевод в колонию-поселение.

Напомним, бывший мэр Евгений Тефтелев получил взятку в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы. Тефтелев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Пашков отказался сотрудничать со следствием и признавать свою вину. Ему назначили 8 лет колонии общего режима без штрафа. Что касается Селищука, то он освобожден от ответственности за дачу взятки, поскольку сам обратился в органы и дал показания против Тефтелева с Пашковым.

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