В Челябинской области прошли рейды по задержанию подпольных торговцев оружием

Фото: УФСБ по Челябинской области

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией и полицией провели рейды по выявлению подпольных производителей и торговцев оружием. Проверки проходили и в Челябинской области. В ходе оперативных мероприятий силовики изъяли из незаконного оборота 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области

— Прекращена деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, — рассказали в пресс-службе.

Также оперативники изъяли 83 артиллерийских снаряда и мин, 51 ручную гранату, более 18,4 кг взрывчатых веществ и свыше 15 тыс. патронов различного калибра.

Всего по России было задержано 68 нелегальных оружейников. Сейчас они находятся под следствием. В дальнейшем рейды будут продолжаться.

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