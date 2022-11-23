Экс-депутат ЗСО, попавший в скандал с бизнесом в Чехии, стал почетным жителем района в Челябинске

Алексей Банных и Николай Янов стали почетными жителями района. Фото: muzgkb5-74.ru, cdn.iportal.ru

Помимо отставки Сергея Колесника и назначения Владимира Шамне исполняющим обязанности главы района, депутаты Калининского райсовета рассмотрели две кандидатуры на звание почетных жителей Калининского района. Это скандальный застройщик и бывший депутат ЗСО Николай Янов и главврач горбольницы №5 Алексей Банных. Обсуждение выдалось жарким.

Член Общероссийского народного фронта, депутат Илья Пермяков выступил против кандидатуры Алексея Банных:

— В интернете куча негативных отзывов о работе поликлиники. Люди по 3 месяца не могут получить талон на УЗИ. Специалистов не хватает. Куча прецедентов. В интернет-голосовании в соцсетях 96% жителей высказались против присвоения ему звания.

Также некорректным с моральной точки зрения Пермякову показалось, что второй кандидат — Николай Янов — состоит в комиссии, которая выдвигает кандидатуры на присвоение звания.

Есть большие нарекания и к строительной деятельности Янова. Депутат Анна Мадаминова проводила выездную комиссию на Чайковского, 58: жители новостройки по пояс в воде, машины глохнут.

— После застройки не были переданы коммуникации, в том числе ливневые, дренажные системы, — рассказала Анна Мадаминова. — Они автоматически стали бесхозными, надо порядка 1,5 лет, чтобы их поставить на учет. И хоть бы одну квартиру на первом этаже выделил инвалидам! А он этого не сделал.

Среди депутатов были те, кто поддержал кандидатов.

— Алексей Юрьевич [Банных] длительный срок руководил, стаж работы — это очень важный момент. Также он неоднократно признавался лучшим организатором здравоохранения Челябинска, что подтверждено указами, — вступился за коллегу руководитель деткой поликлиники №8 Антон Рыжий. — Он первый в городе открыл отделение взрослой паллиативной помощи, и пациенты которые раньше умирали дома, уходили из жизни в медицинской организации, обезболенные и поддержанные.

Директор «ЮжУРАЛЭнергосталь» Илья Исайчук отметил, что Янова знает давно. И плохого за ним не замечал:

— Он возглавляет совет директоров Калининского района, и не надо даже перечислять, сколько благих дел совершил этот совет. Кроме этого, он еще работал в Центральном районе в совете директоров. В целом человек вполне достойный, я предлагаю его кандидатуру поддержать.

СПРАВКА КП

Бизнес Николая Янова стал скандально известен в 2017 году, после пожара в элитных таунхаусах Благодатово, которые строила его компания «Артель-С». Тогда жильцы сделали ремонт на свои средства и были этим возмущены, потому что ЧП случилось из-за нарушений при строительстве.

В 2019 году прокуратура пыталась лишить его мандата из-за бизнеса в Чехии. Тогда сторона защиты утверждала, что он отказался от своих долей – просто изменения вовремя не внесли в реестр. При этом 2016-2017 годах Николай Янов практически ежемесячно выезжал в Чехию – якобы на отдых и лечение. Также Янова подозревали в сокрытии солидной суммы в Чехословацком торговом банке. В итоге суд отказал прокуратуре, депутат доработал свой срок до конца.

По итогам 2019 года, еще будучи депутатом ЗСО, Николай Янов вошел в топ-100 богатейших госслужащих и депутатов России, оказавшись на 51-м месте. Доход его семьи оценили в 285,81 млн рублей.

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