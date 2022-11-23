Жителям Челябинской области простят пени при оплате долгов по вывозу мусора

В Челябинской области сумма начисленных пеней за долги по вывозу мусора составляет свыше 400 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Регоператор «Центр коммунального сервиса» запускает в Челябинской области новогоднюю акцию по уплате долгов за вывоз мусора. Она действует ровно один месяц – с 1 по 31 декабря. В этот период южноуральцы могут погасить всю задолженность за услуги по обращению с ТКО без оплаты начисленных пеней.

— Условия акции не действуют на должников, которым начислены пени в рамках судебных решений и взыскиваются в порядке исполнительного производства, — уточнили в «ЦКС». — Частичная оплата коммунальных счетов тоже не будет являться основанием для списания начисленной пени

По данным регоператора, сейчас в Челябинской области сумма начисленных пеней за долги по вывозу мусора составляет свыше 400 млн рублей.

Напомним, оплатить услугу по обращению с ТКО можно в любом пункте приема платежей, в кредитных организациях, на почте по реквизитам, указанным в квитанции.

Провести оплату без комиссии собственники жилья могут через официальный сайт ЦКС www.cks174.ru. Для чего необходимо войти в специальный раздел «Оплата без комиссии для физических лиц» и следовать подсказкам на экране. Также сделать это без комиссии можно через офисы, терминалы и онлайн-сервисы ПАО «Сбербанк России» и через личный кабинет ЕРЦ «Уралэнергосбыт».

Также оплатить услугу по обращению с ТКО можно любым привычным способом: через отделения «Почты России», через систему «Город» или на портале «Госуслуги».

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