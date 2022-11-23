Челябинские полицейские уехали в Омск в поисках угнанной иномарки

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В селе Красное поле под Челябинском угнали автомобиль Volkswagen Tiguan. Злоумышленник попытался спрятать иномарку в другом регионе, но полицейские все равно ее обнаружили. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Пропажу припаркованного во дворе дома автомобиля обнаружили соседи. Они подумали, что хозяева вернулись домой из заграничной поездки. Однако владельцы машины по телефону сказали, что до сих пор находятся на отдыхе.

На место происшествия вызвали полицейских. Они установили, что злоумышленник проник на участок, отогнув забор. Далее он вскрыл окно, нашел ключ и угнал иномарку.

Оперативники смогли отследить движение машины. Похищенный Tiguan двигался по трассе в сопровождении другого автомобиля, затем исчез, а через некоторое время появился на дороге уже с другими номерами. В итоге кроссовер проехал через несколько регионов до Омска.

Машину обнаружили в укромном месте. При этом у нее снова поменяли номера. Проанализировав все имеющиеся данные, полицейские вскоре вышли и на похитителя автомобиля.

Угонщика задержали в Челябинске, при себе у него были поддельные документы на иномарку и ключи. На мужчину возбудили уголовное дело о краже. Сейчас задержанный находится в СИЗО.

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