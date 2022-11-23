«Трактор» в Челябинске упустил победу в матче с «Автомобилистом»

«Трактор» в Челябинске в овертайме проиграл «Автомобилисту» — 2:3. Фото: ХК «Трактор»

Сегодня, 23 ноября в чемпионате КХЛ челябинский «Трактор» на домашней площадке сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом» — лидером Восточной конференции лиги. Для болельщиков матч получился, как говорят в таких случаях, «валидольным», где ход игры изменился за мгновение до сирены.

«Трактор» сразу заявил свои претензии на победу в уральском дерби, забросив в первом периоде — с шестой по 14-ю минуту две безответные шайбы. Сначала Сергей Шумаков, оставшись в свободной зоне у вратарской, точно переправил шайбу в «рамку» после передачи Никиты Тертышного. Позже Михаил Котляревский удвоил преимущество, дальним проском «прошив» сетку ворот «Автомобилиста».

Второй период оказался безголевым, а в начале третьего французский легионер гостей Стефан Да Коста лучше всех разобрался на пятачке и переправил шайбу в ворота «Трактора». А за мгновение (за 0,16 секунды) до конца третьего отрезка матча американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт дальним броском сравнял-таки счет в матче!

На пятой минуте овертайма форвард гостей после серии удачных перепасовок форвард Георгий Белоусов дальним броском принес победу «Автомобилисту» — 3:2. В воскресенье, 27 ноября «Трактор» продолжит домашнюю серию, соперник — московский «Спартак» (начало в 16.30).

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