В Челябинске поменяется в декабре маршрут автобуса №7

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Автобус №7 «Политехникум — поселок ОПМС-42» поменяет маршрут в Челябинске. Изменения вступают в силу с 1 декабря. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».

— Маршрут автобуса будет следовать по следующим улицам: Гагарина, Копейское шоссе, Енисейская, — рассказали в организации.

Новый маршрут разработан так, чтобы обеспечить пассажирам удобную пересадку на остановке «Политехникум» (Технический колледж).

Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Челябинске изменится маршрут автобуса №51

(Рассказываем, с чем это связано)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru