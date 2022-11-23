В Челябинске поменяется в декабре маршрут автобуса №7

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Автобус №7 «Политехникум — поселок ОПМС-42» поменяет маршрут в Челябинске. Изменения вступают в силу с 1 декабря. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок».
— Маршрут автобуса будет следовать по следующим улицам: Гагарина, Копейское шоссе, Енисейская, — рассказали в организации.
Новый маршрут разработан так, чтобы обеспечить пассажирам удобную пересадку на остановке «Политехникум» (Технический колледж).
Иллюстрация: ОКГУ «Организатор перевозок»
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