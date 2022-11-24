В Государственной думе выставили экспонаты из Аркаима

В церемонии открытия принял участие губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

В здании Государственной думы в Москве открылась выставка «Аркаим: колесница времени». В течении трех дней жители и гости столицы смогут увидеть 50 экспонатов древней Страны городов.

— Привлекает в первую очередь интерактивная составляющая — диарама поселения, сенсорные панели, — цитирует издание hornews.com директора заповедника «Аркаим» Валерия Волика.

На выставке представлены не только такие укращения как керамические сосуды, наконечники стрел и металлические ножи, но и древняя колесница, которая известна как уникальный археологический памятник.

В церемонии открытия выставки также принял участие и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной.

— Аркаим — историко-культурное достояние нашей страны. Более четырех тысяч лет назад на Южном Урале жили наши предки. Эти люди имели высокую культуру, развитое производство, технологии. Как венец технологического развития — самая древняя в мире колесница, — подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее в Челябинске подвели итоги открытого областного кинофестиваля «Урал, я люблю тебя». Жюри посмотрели около 140 фильмов, пластилиновых мультиков, графики и клипов на разные темы и выбрали победителей в 10 номинациях. Одним из них стал фильм о возрождении Коркинского разреза.

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