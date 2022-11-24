В Челябинске перерабатывают проект платных городских парковок

Челябинцев известят о появлении платных парковок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Власти Челябинска все еще не отказались от платных городских парковок. Как рассказала мэр Наталья Котова в эфире Центра управления регионом, сейчас идет доработка проекта.

— Определены участки, они дополняются, затем увеличивается количество парковочных мест, потому что этот проект не должен быть убыточным, он должен быть рентабельным, — объяснила Котова.

Как объяснила мэр, ранее прошло несколько совещений по проекту с экспертами, где были выявлены недостатки проекта. Именно из-за этого начало работы платных парковок было отложено до доработки проекта и определения финансирования.

Кстати, ранее Челябинск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Городские чиновники не выполнили условий, которые были установлены Минэнерго РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.

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