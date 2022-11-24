В Челябинской области резко ухудшается погода

Ожидается мокрый снег и гололед Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области продолжает ухудшается погода. Как рассказали в региональном гидрометцентре, ближе к выходным температура в регионе может упасть до −29 градусов.

— 24 ноября в Челябинской области ожидается облачная погода. Может быть сильный снег, а в отдельных районах и метели. На дорогах могут образоваться снежные заносы и гололедица от наката, — говорят синоптики.

При этом сегодня, 24 ноября, будет достаточно тепло — тепература не будет ниже −10 градусов. 25 и 26 ноября сильных осадков уже не ожидается, однако ближе в ночь на субботу температура может упасть до −29 градусов.

Ранее стало известно, что Челябинск не получил паспорт готовности к отопительному сезону. Городские чиновники не выполнили условий, которые были установлены Минэнерго РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского управления Ростехнадзора.

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