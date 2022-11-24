Челябинский депутат Госдумы настаивает на отдельном законе о запрете ЛГБТ в видеоиграх

Необходимость отдельного закона оценит отдельная рабочая группа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова настояла на проработке отдельного закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. Об этом пишет Лантратова в соцсетях.

— Профильный комитет и Роскомнадзор согласились, что тема нуждается в урегулировании. Я надеюсь, что профильный комитет, как и обещал, действительно организует рабочую группу, в которую войдут заинтересованные депутаты, чтобы разработать отдельный законопроект, — указано в ее посте в Telegram.

Ранее она предлагала внести эти ограничения как поправки к законопроекту о запрете пропаганды ЛГБТ. В итоге, он был принят во втором чтении без них — по мнению главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, введение таких ограничений фактически запретит все видеоигры, где есть любые «стрелялки».

Ранее в здании Государственной думы в Москве открылась выставка «Аркаим: колесница времени». В течении трех дней жители и гости столицы смогут увидеть 50 экспонатов древней Страны городов.

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