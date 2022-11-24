Не проехать: челябинцы с раннего утра 24 ноября застряли в многокилометровых пробках на скользких дорогах

Фото: читатель КП, ЯНдекс.Пробки

В Челябинске утром 24 ноября случился транспортный коллапс. Уже к 8:30 интенсивность дорожных заторов, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», достигла 9 баллов. Сразу в нескольких местах случились ДТП.

Заторы сковали улицы во всех городских районах. Особенно тяжелая ситуация на Копейском шоссе, проспекте Ленина, улицах Дзержинского, Воровского, Первой Пятилетки, Куйбышева, участках проспекта Победы. Стоит Свердловский проспект.

Застрявшие на дорогах автомобилисты жалуются на снег и лед под колесами. Водители замечают, что солидное количество снега осталось даже после прохода уборочной техники.

На дорогах скользко. Фото: читатель КП

В челябинском комитете дорожного хозяйства еще накануне предупреждали о возможных проблемах из-за снегопада и просили по возможности пересесть с машин на общественный транспорт. По данным метеорологов, снег будет идти весь день.

— Подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию улично-дорожной сети, при необходимости выполняется обработка противогололедными материалами опасных участков, — сообщили в КДХ.

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