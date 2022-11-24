«Тыл должен быть надежным»: челябинские врачи собрали теплые вещи и лекарства для бойцов и жителей Донбасса

Помощь собирали всей больницей. Фото: пресс-служба ЧОКБ.

Сотрудники Челябинской областной клинической больницы собрали гуманитарную помощь для бойцов. Врачи, медсестры и санитары собрали теплые вещи, лекарства, перевязочные материалы и жгуты. Все, что нужно во время боевых действий.

− Мы решили донести до каждого, что тыл должен быть надежным. Нашим землякам там приходится тяжело, и поэтому мы, женщины, решили поддержать своих мужчин, − рассказала организатор сбора Галина Голубева.

Медики подготовили к отправке жгуты, перевязочные материалы, жаропонижающие, противовоспалительные, пластыри, заживляющие крема, стерильные перчатки и повязки, чтобы солдат сам мог оказать себе первую помощь.

− Из всех отделений нам несут. У многих на фронте родственники. У меня брат, у кого-то сын или муж. Мы понимаем, что эта помощь там необходима, − объясняет старшая медсестра отделения неврологии Юлия Дыдяк.

Помочь планируют и жителям ДНР и ЛНР. Медики собирают молочные каши, смеси, подростковую и женскую одежду. Кто-то приносит деньги, их перечисляют на счет для покупки запчастей и резины для военной техники.

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