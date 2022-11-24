Трассу М-5 в Челябинской области закрыли для автобусов, такси и грузовиков

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

В Челябинской области 24 ноября ввели ограничения на проезд по трассе М-5. Речь идет об участке от Чебаркуля до границы с Башкортостаном. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, по этому отрезку дороги запрещено ехать автобусам, легковым такси и большегрузным автомобилям. Ограничения введены с 7:30 и будут действовать до 14:00.

Обычным легковым машинам проезд разрешен, хотя автоинспекторы все же просят южноуральцев повременить с дальними поездками.

— На все дороги выведены дополнительные экипажи ДПС, — предупредили в региональном УГИБДД.

Часть трассы закрыли из-за погодных условий: в Челябинской области снова начались сильные снегопады.

По прогнозам метеорологов, снег будет идти весь день. Местами он будет сильным, а в некоторых районах возможны даже метели. На дорогах усилятся гололед и снежные заносы.

Напомним, снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске утром 24 ноября.

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