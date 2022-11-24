Пользователи Android получили доступ к новому российскому магазину приложений

Бета-версию магазина приложений AppBazar для пользователей ОС Android запустила компания МТС — оно уже доступно для скачивания на официальном сайте сервиса.

Как сообщили в компании, пользователи смогут скачать приложение на сайте AppBazar.ru, оно будет доступно абонентам всех российских операторов мобильной связи через авторизацию по номеру телефона.

Российские и зарубежные разработчики уже могут размещать, продвигать и монетизировать свои сервисы, а пользователи скачивать приложения и оплачивать их с помощью карт российских банков или со счета мобильного телефона. Для монетизации программ разработчики могут применять различные инструменты, в том числе сервис внутренних покупок в приложениях, продажу премиум-версий, подписки, участие в рекламных кампаниях стора. МТС также предлагает партнерам услуги персонального менеджера. До конца 2022 года разработчикам будут предложены льготные условия монетизации приложений.

На площадке уже представлено около 100 приложений от более чем 50 компаний. Коммерческий запуск на начало 2023 года — на этот период в МТС запланировали коммерческий запуск AppBazar.