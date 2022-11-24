Вместо коронавируса будет грипп: врачи рассказали, к чему готовиться челябинцам

Врачи рекомендуют прививаться. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области выявили первые в этом году случаи свиного и гонконгского гриппа. Врачи рассказали, почему он вернулся и к чему готовиться южноуральцам.

В период пандемии коронавируса грипп временно отступил: люди носили маски, соблюдали дистанцию и в целом ответственнее относились к своему здоровью. Такую теорию рассказала министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева

В последнее время коронавирус постепенно идет на спад. Главный внештатный терапевт минздрава области уверена, что на замену ковиду придет другая инфекция:

− Коронавирус постепенно переходит в сезонное заболевание. Эта инфекция уйдет, и обратно вернется грипп, – сообщила «ФедералПресс» Анна Мищенко.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в области обнаружили первые в этом сезоне случаи свиного и гонконгского гриппа (H3N2 и H1N1). А министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева уже выступала с обращением к южноуральцам. Свиной грипп, как и гонконгский, чреват тяжелыми осложнениями и протекает с неприятными симптомами. В регион уже привезли вакцины, которые помогают избежать тяжелого течения болезни и фатальных последствий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.