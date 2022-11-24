Не только квадрокоптеры, но и внимание: что необходимо мобилизованным Челябинской области

Власти и военное руководство учитывают пожелания мобилизованных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров рассказал, что сейчас необходимо мобилизованным. Это квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения, также нужны переносные радиостанции. Ремонтным подразделениям, например, необходимы комплекты ключей для ремонта.

Как отметил военком, главы городов и районов периодически встречаются с мобилизованными и узнают обо всех потребностях.

— Каждому военнослужащему нужны средства личной гигиены, термобелье, сухая удобная непромокаемая обувь. Потому, что если ноги замерзли — замерзло все тело. Я бы рекомендовал, если есть возможность — газовые плитки с баллонами, чтобы они могли согреться и разогреть сухпайки, — рассказал Андрей Максуров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Самое главное — внимание и общение.

— Это очень приятно, люди чувствую поддержку — что за ними стоит вся Россия, — отметил Андрей Максуров.

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