Сахар, гречка, курятина: какие продукты подешевели в Челябинской области

Цены молока, говядины и масла почти не изменились Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за последние две недели подешевели 9 из 14 продуктов, включенных в список социально-значимых. Об этом сообщили в Контрольно-счетной палате региона. Там следят за ценниками в крупнейших сетях супермаркетов.

Стоит отметить, что колебания цен за полмесяца оказались не слишком значительными: изменения не превысили 6%.

Сильнее всего, на 5,8% подорожал картофель. На 3,3% выросла цена капусты, на 3% — куриных яиц. Подорожали также хлеб и свинина, но менее, чем на 0,5%.

В списке подешевевших продуктов лидирует сахар, он стал стоить на 4% меньше. Килограмм гречки подешевел на 3,4%, а охлажденные куриные окорочка на 2,5%. На 1,7% меньше стали просить в магазинах за пакет молока, на 1,2% снизилась цена говядины с костями. На 0,6-1% подешевели соль, сливочное масло и подсолнечное масло.

Напомним, Челябинская область оказалась единственным уральским регионом, где в 2022 году вырос оборот розничной торговли. При этом по размеру индивидуальных трат жителей регион отнюдь не лидирует.

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