«Остались трое детей»: военком Челябинской области пообещал помочь семье погибшего добровольца батальона «Ахмат»

Андрей Максуров посоветовал обратиться в областной военкомат Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров пообещал помочь слушателю радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM), чей сын погиб на спецоперации.

«У меня сын погиб на спецоперации 17 ноября, в БТР сгорели 8 человек. С кем держать связь?», – обратился звонящий во время прямого эфира с военкомом.

Мужчина рассказал, что его сын ушел добровольцем через чеченский батальон «Ахмат». И теперь челябинец не знает, кому передать ДНК для подтверждения участия сына в спецоперации. У погибшего добровольца осталось трое малолетних детей.

Военком Андрей Максуров выразил соболезнования и объяснил алгоритм действий:

– Нужно понимать, что он уходил добровольцем, через «Ахмат». Тем не менее, он выполнял определенные задачи и, скорее всего, подписывал контракт с какой-то воинской частью Южного военного округа. Целесообразно обратиться и в «Ахмат», и в военный комиссариат, можно даже в областной на Цвиллинга, 13. У нас больше возможностей связаться с «Ахматом», и мы постараемся должным образом организовать работу, подтвердить участие в специальной военной операции, чтобы семья не была брошена и получила положенные выплаты.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров отвечал и на другие вопросы. Он назвал число мобилизованных южноуральцев, которые проходят подготовку на Чебаркульском полигоне. Рассказал, что им необходимо, кроме квадрокоптеров. А также поделился количеством отмененных решений призывной комиссии по мобилизованным.

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