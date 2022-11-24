Дефицит бюджета в Челябинской области в 2022 году сократился на 9 млрд рублей

Фото: zs74.ru.

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области уточнили параметры областного бюджета на 2022 год.

— В связи с уточнением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов предусматривается уменьшение планового дефицита областного бюджета на 2022 год на сумму 9 млрд 374 млн рублей, — говорится в пояснении к законопроекту. — Соответственно, исключение в полном объеме из источников финансирования дефицита областного бюджета коммерческих заимствований и снижение верхнего предела областного государственного долга.

Дополнительные средства пойдут на выплаты на детей, помощь гражданам, которые вынужденно покинули территорию Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик и экстренно прибыли в Россию. Также региональное правительство получило компенсацию за расходы на размещение беженцев.

Таким образом, в 2022 году доходы составили 232 млрд 669 млн рублей, расходы — 287 млрд 548 млн рублей, дефицит — 54 млрд 877 млн рублей.

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