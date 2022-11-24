Челябинские призывники просятся на службу в ВДВ и Войска национальной гвардии

Призывники, которые осознанно идут служить, чаще всего выбирают ВДВ и Войска национальной гвардии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Осенний призыв 2022 в Челябинской области успешно выполняется. На этот раз ряды вооруженных сил пополнят около 3 000 новобранцев. Призывники, которые осознанно идут служить, чаще всего выбирают ВДВ и Войска национальной гвардии.

— Ребята хотят проверить себя, возмужать окрепнуть. Они понимают, что в этих войсках они станут настоящими мужиками, получат определенные навыки, — рассказал военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Традиционно только в осенний призыв набирают ребят в президентский полк. В этом году туда отправят 10 новобранцев из Челябинской области. Желающих много — 6-7 человек на место. Помимо требований по внешности, образованию и здоровью, проверяют также репутацию кандидата. То же требование по «бэкграунду» к его родителям.

— В президентский полк мы уже набрали. Отправка будет в декабре, — рассказал Андрей Максуров. — После службы их с удовольствием берут все силовые структуры: физически крепкие, проверенные, есть форма допуска.

Напомним, в этом году осенний призыв стартовал на месяц позже — 1 ноября, при этом завершится он как обычно — 31 декабря.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) военный комиссар Челябинской области Андрей Максуров отвечал и на другие вопросы. Он назвал число мобилизованных южноуральцев, которые проходят подготовку на Чебаркульском полигоне. Рассказал, что им необходимо, кроме квадрокоптеров. А также поделился количеством отмененных решений призывной комиссии по мобилизованным. Кроме того, Андрей Максуров пообещал помочь семье погибшего добровольца батальона «Ахмат».

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