В Челябинске составили список маршрутов, на которых автобусы работают хуже всего

Не слишком аккуратно перевозчики работали на шести маршрутах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске составили списки лучших и худших автобусов по итогам октября. Перечни опубликовало региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

Некачественной признали работу перевозчиков на трех городских маршрутах: №14 «Новосинеглазово – ЖД-вокзал», №48 «поселок Керамзавода – Теплотехнический институт» и №33 «поселок Фатеевка – ПкиО имени Гагарина».

В список «двоечников» попал также копейский автобус №16 «Автовокзал – Мира». Недовольны в министерстве и двум межмуниципальными маршрутами: №483 «поселок Старокамышинск – ПкиО имени Гагарина» и №136к «Белый хутор – ЖД-вокзал».

При этом нескольких перевозчиков похвалили за качественную работу и соблюдение расписания. В Челябинске «отличники» - это автобусы маршрута №4 «Мамина – ПкиО имени Гагарина», троллейбусы №12 «АМЗ-Молдавская» и трамваи №20 «ЧМК – Областная больница».

Без нареканий в октябре работали также копейские автобусы №19 «Автовокзал – поселок Шахты №44» и №5 «Автовокзал – поселок Потанино», и межмуниципальные автобусы №203 «Челябинск – Областной инфекционный центр» и №№208 «поселок Полетаево – село Долгодеревенское».

Напомним, на этой неделе Челябинские автобусы проверяли сотрудники ГИБДД. Инспекцию устроили после ДТП с ПАЗом, в котором погиб один и пострадали еще три человека.

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