Пробки на дорогах в Челябинске вечером достигли девяти баллов

Движение в центре практически парализовано Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в четверг, 24 ноября, в Челябинске образовались девятибалльные пробки. Проблемы с проездом больше всего наблюдаются в центре города и на северо-западе. Ситуацию усугубляет не только час-пик, но и снегопад.

В Центральном районе от пробок страдает проспект Ленина от автодороги Меридиан до ул. Энгельса. Также на Свердловском проспекте возле Алого поля образовался крупный затор из-за ДТП. Миновать самый центр города и проехать в объезд по ул. Труда не получится – там тоже загружен трафик.

На северо-западе Челябинска больше всего пробок фиксируется на проспекте Победы от Ленинградского моста до пересечения с ул. Молодогвардейцев. Заторы имеются и на ул. Братьев Кашириных, если ехать от центра города. Проблемы с проездом также наблюдаются на Комсомольском проспекте, ул. Куйбышева, Чичерина, Салавата Юлаева.

В Советском районе Челябинска от пробок страдают ул. Доватора, Блюхера, Курчатова, Федорова, Овчинникова и Профинтерна. Кроме того, частично трафик загружен на ул. Елькина.

В Тракторозавдоском районе серьезных пробок нет. Однако небольшой затор наблюдается на перекрестке улиц Комарова и Салютной.

В Ленинском районе тоже без сильных пробок. Движение частично загружено на улице Рождественского и на автодороге Меридиан.

В Металлургическом районе заторов не наблюдается. Однако на автодороге Северный Луч недалеко от АЗС «Новатэк» произошло ДТП, которое затрудняет движение автомобилистам.

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