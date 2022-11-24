В Челябинской области производителя фальсифицированного масла оштрафовали на 100 тысяч рублей

Производитель масла не смог обжаловать штраф Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Арбитражный суд Челябинской области оставил без изменения штраф, который Россельхознадзор наложил на производителя сливочного масла из Озерска. За фальсификацию выпускаемой продукции фирме предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Нарушения вскрылись в декабре прошлого года, когда проводилась проверка продукции в одном из сетевых магазинов Краснодарского края. Специалисты Россельхознадзора взяли пробу сливочного масла производства «РУ.МИЛК» и направили на исследование в лабораторию.

— В пробе масла выявлено несоответствие соотношения массовых долей метиловых эфиров жирных кислот, что говорит о фальсификации продукции, — сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Производителя масла привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем требований технических регламентов). Однако представители фирмы с этим не согласились и попытались обжаловать штраф через суд.

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