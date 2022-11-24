В суде объяснили, почему из колонии не выпустили экс-мэра Челябинска Тефтелева

Экс-мэр осужден за получение взятки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву не смягчили наказание из-за пассивности бывшего главы города и нежелания искупить вину трудом. Об этом рассказали в пресс-службе Кыштымского городского суда.

— Каких-либо обстоятельств, свидетельствующих о стремлении осужденного к исправлению, а не только о примерном соблюдении установленного порядка отбывания наказания не установлено. Сведений о том, что Тефтелев обращался с заявлением о желании осуществлять трудовую деятельность, в материалах личного дела не имеется, — объяснили в пресс-службе суда.

Напомним, что Тефтелев просил заменить свой неотбытый срок заключения в колонии-поселении на более мягкое наказание. При этом он настаивал на том, чтобы оно было не связано с принудительными работами.

Самого Тефтелева осудили из-за получения взятки в размере 2,5 млн рублей. Эти деньги он вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства Евгением Пашковым у директора строительной организации Сергея Селищука, который занимался строительством новой школы.

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