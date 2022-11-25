В Челябинске изменится один из автобусных маршрутов

Автобус будет заезжать на железнодорожный вокзал Фото: Андрей АБРАМОВ

С 1 декабря челябинский автобус № 27 будет курсировать по новому маршруту. Как рассказали в пресс-службе регионального миндортранса, рейсы будут выезжать из Ленинского района и заезжать на ЖД-вокзал.

— С 1 декабря маршрут изменяется и будет следовать с заездом к пригородному железнодорожному вокзалу. В остальном — без изменений, — объяснили в министерстве.

Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Как добавили в миндортрансе, первый рейс автобуса из поселка Фатеевка будет ежедневно выезжать в 6:50, а от вокзала в 7:39. Расписание последнего рейса — 20:06 от поселка Фатеевка и 20:55 от вокзала.

Ранее замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров в интервью на радио «Комсомольская правда-Челябинск» назвал причину схода трамваев с путей, а также пояснил, почему от проблемы невозможно избавиться мгновенно.

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