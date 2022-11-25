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НовостиОбщество25 ноября 2022 1:59

В Златоусте продают недостроенную гостиницу за 70 миллионов рублей

Недострой расположен прямо в центре города
Андрей МОСКВИЧЕВ
Фото: «Авито»

Фото: «Авито»

В Златоусте выставили на продажу недостроенную гостиницу в центре города за 70 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито».

— Продается недостроенное здание, спроектированное под гостиничный культурно-досуговый комплекс, площадь 2300 кв. м. Здание расположено в самом центре города, на первой линии. Живой общественный трафик, — указано в описании объявления.

Как уточнил автор объявления, рядом со зданием находится Ледовая арена «Таганай», ТРК «Тарелка», пруд «Тарелка» и остановки общественного транспорта. Всего в здании три этажа с 18 номерами, а на крыше расположен предполагаемый ресторан.

Ранее стало известно, что в Челябинске повторно пытаются продать ТРЦ «Фокус» на улице Молдавской. Объявление об этом появилось в Межрегиональной электронной торговой системе. За комплекс просят 2,8 млрд рублей.

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