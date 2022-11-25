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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 3:41

Съехали в кювет и провалились в снег: в Челябинской области столкнулись легковушка и микроавтобус

В Челябинской области микроавтобус столкнулся с легковой машиной, пострадали двое
Елена КОЛЧИНА
Фото: ОГИБДД Кыштыма

Фото: ОГИБДД Кыштыма

В Челябинской области во время сильного снегопада случилось лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. Авария произошла ранним утром 24 ноября на дороге Миасс-Карабаш-Кыштым.

46-летний водитель LADA Kalina на заснеженной дороге не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в микроавтобус, за рулем которого сидел 61-летний мужчина. Обе машины вылетели в кювет, провалились в образовавшиеся там глубокие сугробы и только чудом не разбились о деревья.

— В результате ДТП водитель автомобиля LADA и 70-летняя женщина – пассажир, жители города Златоуст, получили телесные повреждения, — рассказали в ОГИБДД Кыштыма. — Они госпитализированы в городскую больницу города Карабаша.

Напомним, в Челябинской области 24 ноября из-за сильного снегопада перекрывали часть трассы М-5.

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