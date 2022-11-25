29 ноября в центре «Мой бизнес» состоится b2b-форум «Строительство и продажи недвижимости. Тренды и тенденции 2023»

В этом же месте в 2021 году проходила премия "Комсомолки" — "Лучший строитель"

Одной из главных тем форума, которой будет посвящён отдельный блок, является вопрос господдержки строительной сферы. Директор департамента привлечения центра «Мой бизнес» Ирина Пронина на примерах реализованных кейсов 2022 года расскажет, какую поддержку могут получить промышленные, строительные и подрядные организации.

Помимо этого на форуме будет организована панельная дискуссия с участием застройщиков и девелоперов Челябинска. Представители агентств недвижимости и маркетинговых агентств расскажут, куда движется рынок продаж Челябинска и что происходит в других регионах.

На послеобеденную часть конференции запланирован лекторий по архитектуре, дизайну и комфорту общественных пространств и в завершении деловой части – блок «Маркетинг, коммуникации и IT», на котором будет представлен инструментарий, повышающий эффективность бизнеса строительной сферы и сферы недвижимости.

Площадка начинает работу в 10:00. Завершится деловая программа в 16:30. За это время гости и участники форума услышат выступления более 25 спикеров

Организатором форума выступает медиагруппа «Комсомольская правда – Челябинск» при поддержке центра «Мой бизнес»

Ознакомиться с подробной программой мероприятия, а также зарегистрироваться на него можно на сайте организатора.

29 ноября,

с 10:00 до 16:30,

Челябинск, ул. Российская, 110, к.1 (офисный центр Greenplex),

конференц-зал центра «Мой бизнес» (1 этаж).