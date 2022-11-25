Аудиторы проверят, законно ли аграрии Челябинской области получили субсидии

Проверку устроят в областном министерстве и у некоторых получателей субсидий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аудиторы пришли с проверкой в министерство сельского хозяйства Челябинской области. Инспекция грозит и некоторым из производителей сельхозпродукции в регионе. Об этом сообщили в областной Контрольно-счетной палате.
Проверять будут распределение субсидий по госпрограмме «Развитие сельского хозяйства». Сотрудники КСП намерены проверить достоверность поданных аграриями документов для получения господдержки. Также аудиторы оценят результаты предоставления субсидий и выяснят, соблюдали ли в минсельхозе все условия для выделения денег предпринимателям.
В пресс-службе КСП пояснили, что инспекция не экстренная: она была заранее запланирована.
Ранее в Челябинской области главу сельхозкооператива поймали на мошенничестве с субсидией. Он отправил в минсельхоз поддельные документы о покупке продукции, чтобы получить господдержку.
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