Почти пять часов ждали, чтобы улететь в Турцию: в челябинском аэропорту задержали несколько рейсов

Пассажирам пришлось провести лишние часы в аэропорту Фото: Андрей АБРАМОВ

В челябинском аэропорту 24 и 25 ноября задержали несколько рейсов.

Самолет компании «Южный ветер» должен был вылететь в турецкую Анталью в 01:15, но в итоге отправился в путь только в 6:02.

Самолет авиакомпании «Азимут» до Минеральных Вод планировали отправить в 6:30, но вылет задержался на три с половиной часа.

Еще в нескольких случаях задержки оказались не столь длительными. Рейс в Душанбе отправился на 40 минут позже запланированного, а самолет в Москву вылетел на полчаса позже намеченного в расписании времени.

В аэропорту Челябинска пояснили, что серьезные задержки вызваны не последствиями вчерашнего снегопада, а поздним прибытием самолетов. Например, воздушное судно из Антальи ждали 23 ноября в 23:45, а посадка состоялась лишь в 3:21 24 ноября.

Напомним, с конца октября челябинский аэропорт перешел на зимнее расписание.

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