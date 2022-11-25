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НовостиЗдоровье25 ноября 2022 6:08

Уже больше 393 тыс. человек в Челябинской области заболели Covid-19

В Челябинской области 94 человека за день заболели коронавирусом
Елена КОЛЧИНА
Заболеваемость среди детей школьного возраста растет

Заболеваемость среди детей школьного возраста растет

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Количество официально подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области перевалило за 393 тысячи: к 25 ноября оно составило 393 049. Только за последние сутки выявили 94 новых заболевших, в том числе коронавирус диагностировали у 8 школьников.

По данным регионального министерства здравоохранения, сейчас от Covid-19 лечатся 1 237 жителей челябинской области. За сутки от ковидной пневмонии умерли два пациента.

Напомним, помимо коронавируса в этом сезоне южноуральцам придется опасаться гриппа. В регионе обнаружили первые случаи гонконгского и свиного гриппа. Заболеваемость ОРВИ возрастает, особенно среди школьников.

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