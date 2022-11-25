«Ехали наугад при нулевой видимости»: в Челябинской области в метель в лесу заблудились пятеро охотников

Охотники потерялись в чаще во время метели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Карталинском районе в лесу потерялась группа из пятерых охотников.

Компания так рвалась стрелять по животным, что не остановилась даже перед плохой погодой. Началась сильная метель. В темноте охотники ехали на УАЗе по бездорожью, но их машина сломалась посреди леса. Люди начали замерзать и вызвали по телефону спасателей.

— При нулевой видимости охотники ехали наугад, поэтому сообщить свое точное месторасположение не могли, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Спасателям пришлось по телефону проводить мастер-класс по современным технологиям. Они объяснили заблудившимся, как воспользоваться приложением, чтобы узнать и сообщить координаты. Получив от охотников данные, поисковые группы двинулись к указанной точке.

В итоге в одиннадцатом часу вечера сломанную машину, ее водителя и четверых незадачливых пассажиров нашли. Людей эвакуировали в Варну. Охотники успели замерзнуть в заснеженном лесу, но медицинская помощь им не понадобилась.

Напомним, в метель в Челябинской области столкнулись легковая машина и микроавтобус.

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