Классика или хиты 80-х? В Челябинске выбирают музыку для новогоднего светового тоннеля

В тоннеле обязательно должна звучать музыка Фото: Андрей АБРАМОВ

Челябинцам поручили выбрать репертуар для светомузыкального тоннеля в парке имени Гагарина.

В этом году в парк перенесли сияющие арки, которыми и раньше украшали к Новому году пешеходную часть улицы Кирова. Как сообщили в администрации парка, гирлянды включат 5 декабря. К этому времени надо решить, какая музыка будет звучать на украшенной огнями аллее.

Для этого на странице парка во «ВКонтакте» открыли голосование. Собирать мнения челябинцев будет до 1 декабря. На выбор горожанам предложили сразу десяток вариантов. Среди них джаз, блюз и рокабилли, отечественная поп-музыка 90-х годов, советские хиты 70-х и 80-х, эмбиент, народная музыка и диджейские миксы.

К 25 ноября в голосовании лидирует вариант «Спокойная музыка без слов и лишь бы не громко». За него проголосовали более трети участников опроса. На десятые доли процента от лидера отстает вариант «Академическая музыка: симфоническая, камерная, оркестровая. Известные композиторы».

Меньше всего интереса у участников голосования пока что вызывают эмбиент и этно-музыка, электронная музыка, народные песни и современная западная поп-музыка.

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