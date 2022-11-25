Дни науки в Челябинской области: ученые обсудили роль науки в региональном развитии

Фото: ЮУрГУ

ЮУрГУ стал главной площадкой форума «Дни науки в Челябинской области», где представители министерств и ведомств, ученые, сотрудники предприятий обсудили актуальные вопросы научно-технологического развития региона.

На сессии «УМНОЦ как инструмент развития вузов и предприятий. Комплексная научно-техническая программа: новый вектор развития региона» проекты и вопросы взаимодействия обсуждали представители организаций-участников Уральского НОЦ.

«Наши проекты соответствуют задачам, которые сегодня ставит государство по развитию отраслей и технологий, имеющих потенциал импортазамещения. Челябинская область и Уральский регион в целом имеет большой портфель прорывных проектов, которые УМНОЦ поддерживает», - и. о. ректора ЮУрГУ Александр Вагнер рассказал об основных проектах университета, которые реализуются в рамках Уральского НОЦ.

Фото: ЮУрГУ

Вопросам, актуальным для молодых ученых было посвящено заседание Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области.

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