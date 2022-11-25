В Челябинске подросток умер после падения из окна машины на парковке у ТРК «Горки»

Молодые челябинцы хулиганили, устраивая рискованные трюки с "Жигулями" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске 18-летнего горожанина будут судить за ДТП, после которого умер его друг.

Весной этого года челябинец возле ТРК «Горки» показывал приятелям недавно купленный ВАЗ-2107. 17-летний друг новоиспеченного владельца «Жигулей» подошел к машине и по пояс влез в окно водительской двери (стекло было опущено).

После этого молодые люди решили покататься: висящий на двери подросток поджал ноги, чтобы не задевать за асфальт, а водитель принялся совершать всевозможные виражи.

В итоге 17-летний челябинец выпал из окна машины и свалился на асфальт. Он сильно ударился головой. Юношу госпитализировали, но травма оказалась фатальной: спустя две недели он умер в больнице.

— Следствием установлено, что обвиняемый не имел водительского удостоверения и полиса ОСАГО, управлял автомобилем, не прошедшим в установленном порядке технический осмотр, рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уголовное дело 18-летнего водителя будет рассматривать Тракторозаводский райсуд. За нарушение правил движения, по неосторожности повлекшее смерть человека, челябинцу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, 17-летний пассажир погиб в ДТП в Челябинской области: на дороге Тюбук-Кыштым столкнулись иномарка и отечественный автомобиль.

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